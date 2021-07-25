25 Temmuz Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 55 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 51.602 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 14.230 olarak açıklandı.
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 14.230 olarak açıklandı, 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 223.837 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi.