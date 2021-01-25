Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 671 olduğunu belirten Bakan Koca, 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 28.648.193 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 25.210 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 5.642 olarak açıklandı