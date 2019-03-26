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2.5 milyon dolar ödül havuzlu PUBG Mobile turnuvası geliyor

Bu PUBG Mobile turnuvası ödül havuzuyla çok konuşulacak. Vivo’nun da sponsor olmasıyla turnuvanın ödül havuzu tam 2.5 milyon dolar oldu.

26 Mart 2019, Salı 15:19
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2.5 milyon dolar ödül havuzlu PUBG Mobile turnuvası geliyor

Özellike Orta Doğu ve Asya ülkelerinde çok daha fazla oynanan PUBG Mobile, turnuvalarıyla da adından söz ettirmeye başlıyor. Oyunun yapımcıları düzenleyecekleri bir turnuvanın sponsorluğu için Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo ile anlaştı. Firmanın turnuvaya sponsor olmasının ardından ödül havuzu ise 2.5 milyon dolara ulaştı.

10 farklı ülkeden oyuncuların katılacağı PUBG Mobile Club Open 2019, ilkbahar ve sonbahar olarak iki aşamadan oluşacak. Oyuncular bu aşamalarda mücadele ederek en iyisi olmak için çalışacak. Turnuvanın bu kadar uzun sürecek olması da onu diğer turnuvalardan ayıran ayrı bir özellik oluyor. Turnuva hakkındaki detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde belli olacak.

Turnuvanın önceki ödül havuzu 2 milyon dolardı. Ancak Vivo’nun sponsor olmasından sonra bu ödül 2.5 milyon dolar oldu. Çin’de oldukça popüler olan Vivo, ürettiği akıllı telefonlar ile hem normal kullanıcılara hem de oyunculara ulaşmak istiyor.(Playerbros)

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