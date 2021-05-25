Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 693 olduğunu belirtilirken, 175 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 52.817.437 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 46.621 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 9.375 olarak açıklandı