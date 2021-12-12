TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Umut Bulut, gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlamaya devam ediyor.

38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, takımının deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 kaybettiği maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Umut Bulut bu sezon oynadığı 14 maçta, 8 gol ve 3 asistle takımına büyük katkı sağladı.

Eyüpspor bu yıl 15 maçta topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi 25 gol atarken, gollerin 11'ine Umut Bulut'un direkt etkisi var.



