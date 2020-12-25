25 Aralık Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 3.199 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 256 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 19.371 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 3.199 olduğunu belirten Bakan Koca, 256 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 23.426.941 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 19.371 olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı ise 17.543 olarak açıklandı
Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısında önemli bir düşüş kaydedildiğini açıklayarak, "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı" dedi.