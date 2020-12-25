Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 3.199 olduğunu belirten Bakan Koca, 256 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 23.426.941 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 19.371 olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı ise 17.543 olarak açıklandı

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.

Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısında önemli bir düşüş kaydedildiğini açıklayarak, "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı" dedi.



