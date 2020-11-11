24Erzincanspor - Gümüşhanespor maç sonucu: 2-1

24Erzincanspor, ligin 9’ncu haftasının ilk maçında Gümüşhanespor’u sahasında konuk etti. Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmayı Furkan Bakan yönetti. Furkan Bakan'ın yardımcılıklarını ise Eren Özçelik ve Mehmet Kuru üstlendi.

İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada ikinci yarının 56. dakikasında 24Erzincanspor Sefa Akgün ile gol buldu. 1- 0 öne geçen 24Erzincanspor 2 dakika sonra kalesinde golü gördü. 1-1 devam eden karşılaşmada 24Erzincanspor etkili pozisyonlarını sürdürdü. Maçın 77. dakikasında 24Erzincanspor Mustafa Ethem Erboğa ile buluduğu golle skoru 2-1’e getirdi. Maçın 90 dakikası 24Erzincanspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

24Erzincanspor hanesine yazdırdığı 3 puanla ligdeki puanını 20’e çıkardı. 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Beyaz Grupta 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İHA