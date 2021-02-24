Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 660 olduğunu belirtilirken, 72 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 32.684.747 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 28.285 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 9.561 olarak açıklandı







