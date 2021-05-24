Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 702 olduğunu belirtilirken, 178 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 52.594.333 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 46.446 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 7.523 olarak açıklandı