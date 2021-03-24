Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1142 olduğunu belirtilirken, 146 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 36.990.175 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 30.462 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 29.762 olarak açıklandı