Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu, yedinci etap yarışıyla devam etti.

Başkent Kuala Lumpur’dan başlayan ve 22 takımdan 130’un üzerinde sporcunun katıldığı tur, yedinci gününde Langkawi adasındaki 106,8 kilometrelik Pantai Cenang-Pantai Cenang etabıyla sürdü.

Turun bu etabını İtalya’nın Neri Sottoli-Selle takımından İtalyan Simone Bevilacqua kazandı. Yarışta ikinci sırayı Brunei Kıta Bisiklet Takımı’ndan Yunan Charalampos Kastrantas elde ederken, Avustralya temsilcisi St George Kıta Bisiklet Takımı’nın Avustralyalı sporcusu Craig Wiggins üçüncü oldu.

Yedinci etap sonunda ev sahibi ülkenin Sapura takımından Avustralyalı Benjamin Dyball, en yakın rakibinin 27 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü. Dyball, klasman liderinin giyeceği sarı mayoyu yarınki sekizinci ve son etapta da taşıyacak.

Toplam 2 milyon dolar ödülün dağıtılacağı organizasyon, yarın Langkawi adasındaki 103,8 kilometrelik Dataran Lang-Kuah etabıyla sona erecek.

AA