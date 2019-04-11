Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu, altıncı etap yarışıyla devam etti.
Başkent Kuala Lumpur’dan başlayan ve 22 takımdan 130’un üzerinde sporcunun katıldığı turun altıncı gününde, 127 kilometrelik Bagan-Alor Setar etabı geçildi.
Turun bu etabını İtalya’nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Matteo Pelucchi kazandı. İtalyan Pelucchi, üst üste ikinci etap galibiyetini elde etti.
İkinci ve üçüncü sırayı ise ev sahibi ülke takımı Terengganu’nun sporcuları aldı. Etabı, Cezayirli Youcef Reguigui ikinci, Malezyalı Mohd Hariff Saleh üçüncü sırada bitirdi.
Altıncı etap sonunda ev sahibi ülkenin Sapura takımından Avustralyalı Benjamin Dyball, en yakın rakibinin 27 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü. Dyball, klasman liderinin giydiği sarı mayoyu yedinci etapta da taşıyacak.
Toplam 2 milyon dolar ödülün dağıtılacağı organizasyon, yarın Langkawi adasındaki 106,8 kilometrelik Pantai Cenang-Pantai Cenang etabıyla devam edecek.