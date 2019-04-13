Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Asya takviminde yer alan ve Malezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu, sekizinci etap yarışıyla sona erdi.
Başkent Kuala Lumpur’dan başlayan ve 22 takımdan 130’un üzerinde sporcunun katıldığı turun sekizinci ve son gününde, Langkawi adasındaki 103,8 kilometrelik Dataran Lang-Kuah etabı geçildi.
Toplamda bin 30 kilometre 600 metrelik 8 etap sonunda ev sahibi ülke takımı Sapura’dan Avustralyalı Benjamin Dyball, genel klasman lideri olarak turu kazandı.
Turun 4. ayağı olan Shah Alam-Genting Highlands etabında zorlu tırmanış yarışını kazanarak genel klasman liderliğini alan Dyball, organizasyon sonuna kadar sarı mayoyu kaptırmadı.
Son etabın galibi Benfatto
Turun son etabını, İtalya’nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından İtalyan sporcu Marco Benfatto ilk sırada bitirdi.
Avustralya temsilcisi St. George Kıta Bisiklet Takımı’nın Avustralyalı sporcusu Blake Quick’in ikinci olduğu etabı, Androni Giocattoli-Sidermec’ten İtalyan Matteo Pelucchi üçüncü tamamladı.
AA