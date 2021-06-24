Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 24 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 223.385 testle birlikte toplam test sayısı 59.444.560'a ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 498 hastayla birlikte 5.703 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5.393.248’e çıktı. Can kaybı da 59 artarak 49.417’ye yükseldi.

Verilere göre 5.846 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5.254.708’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 752 oldu.