24 Haziran koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 223.385 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5.703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. 5.846 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.254.708’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 24 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 223.385 testle birlikte toplam test sayısı 59.444.560'a ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 498 hastayla birlikte 5.703 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5.393.248’e çıktı. Can kaybı da 59 artarak 49.417’ye yükseldi.
Verilere göre 5.846 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5.254.708’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 752 oldu.