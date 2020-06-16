24 günlük CAS süreci başladı
UEFA’nın vermiş olduğu Avrupa’dan 1 yıl men cezasının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne başvuru yapmak üzere çalışmalara başlayan Trabzonspor Yönetimi, 28 sayfalık bir savunma hazırladı. Kulübün görevlendirdiği 3 avukat, İsviçre’nin Lozan kentindeki mahkemeye resmi başvuruyu sundu.
Cezanın kaldırılmasının yanı sıra oturumlu görüşme talep eden Trabzonspor, 24 günlük süreçte cevap bekliyor. Bordo-Mavililer’in hedefi, CAS’ın başvuruyu olumlu bulup, UEFA’dan yeniden değerlendirme istemesi.