24 günlük CAS süreci başladı

UEFA’nın vermiş olduğu Avrupa’dan 1 yıl men cezasının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne başvuru yapmak üzere çalışmalara başlayan Trabzonspor Yönetimi, 28 sayfalık bir savunma hazırladı. Kulübün görevlendirdiği 3 avukat, İsviçre’nin Lozan kentindeki mahkemeye resmi başvuruyu sundu.

16 Haziran 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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24 günlük CAS süreci başladı

Cezanın kaldırılmasının yanı sıra oturumlu görüşme talep eden Trabzonspor, 24 günlük süreçte cevap bekliyor. Bordo-Mavililer’in hedefi, CAS’ın başvuruyu olumlu bulup, UEFA’dan yeniden değerlendirme istemesi.

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