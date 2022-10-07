24 Erzincanspor, Süper Lig ekiplerini geride bıraktı

Geçtiğimiz Çarşamba günü 13 Şubat Şehir Stadında oynanan karşılaşmayı basın tribünü ve protokol hariç toplam 8 bin 375 taraftar izledi.
Çarşamba günü TFF 2. Lig Beyaz grupta Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Sporu kendi evinde ağırlayan 24 Erzincanspor, 1-1’lik skorla berabere kalarak ligdeki puanını 14’e yükseltti.
24 Erzincanspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor karşılaşmasını basın tribünü ve protokol hariç toplam 8 bin 375 taraftar izledi.
Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının seyirci sayıları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 24 Erzincanspor’un seyirci sayısı birçok Süper Lig takımını geride bıraktı. (İHA)
Süper Ligde 8. hafta maçlarının ve seyirci sayıları şöyle oldu:
Alanyaspor- Giresunspor: 1-1
Seyirci: 2 bin 775
Fatih Karagümrük - İstanbulspor: 1-2
Seyirci: 353
Beşiktaş - Fenerbahçe : 0-0
Seyirci: 39 bin 317
Sivasspor - Hatayspor: 1-2
Seyirci: 3 bin 384
Ankaragücü - Başakşehir: 1-2
Seyirci: 10 bin 400
Adana Demirspor - Galatasaray : 0-0
Seyirci: 29 bin 327
Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0
Seyirci: Bin 529
Konyaspor - Ümraniyespor: 1-0
Seyirci: 12 bin 456
Kayserispor - Trabzonspor: 1-2
Seyirci: 10 bin 448