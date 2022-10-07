24 Erzincanspor, Süper Lig ekiplerini geride bıraktı

Geçtiğimiz Çarşamba günü 13 Şubat Şehir Stadında oynanan karşılaşmayı basın tribünü ve protokol hariç toplam 8 bin 375 taraftar izledi.

Çarşamba günü TFF 2. Lig Beyaz grupta Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Sporu kendi evinde ağırlayan 24 Erzincanspor, 1-1’lik skorla berabere kalarak ligdeki puanını 14’e yükseltti.

24 Erzincanspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor karşılaşmasını basın tribünü ve protokol hariç toplam 8 bin 375 taraftar izledi.

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının seyirci sayıları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 24 Erzincanspor’un seyirci sayısı birçok Süper Lig takımını geride bıraktı. (İHA)

Süper Ligde 8. hafta maçlarının ve seyirci sayıları şöyle oldu:

Alanyaspor- Giresunspor: 1-1

Seyirci: 2 bin 775

Fatih Karagümrük - İstanbulspor: 1-2

Seyirci: 353

Beşiktaş - Fenerbahçe : 0-0

Seyirci: 39 bin 317

Sivasspor - Hatayspor: 1-2

Seyirci: 3 bin 384

Ankaragücü - Başakşehir: 1-2

Seyirci: 10 bin 400

Adana Demirspor - Galatasaray : 0-0

Seyirci: 29 bin 327

Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0

Seyirci: Bin 529

Konyaspor - Ümraniyespor: 1-0

Seyirci: 12 bin 456

Kayserispor - Trabzonspor: 1-2

Seyirci: 10 bin 448