24 Erzincanspor Başkanı Üzeyir Çalı istifa etti

24 Erzincanspor kulüp başkanı Üzeyir Çalı, yaklaşık 1 yıldır yürüttüğü kulüp başkanlığından sağlık sorunları ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etti. 24 Erzincanspor kulübünden yapılan açıklamada başkanlığı süresince yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür edilerek sağlıklı ve uzun ömürler temennisinde bulunuldu.

İHA