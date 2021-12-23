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237 yumruk yedi, maç sonunda tanınmaz hale geldi

Geçtiğimiz hafta sonu Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez arasında yapılan hafifsıklet boks maçı sonrasında eşine ender rastlanan bir olay meydana geldi. Gutierrez maçtan sonra tanınmaz hale geldi.

23 Aralık 2021, Perşembe 11:59 Son Güncelleme:
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237 yumruk yedi, maç sonunda tanınmaz hale geldi

Tüm dünyanın konuştuğu Jake Paul - Tyron Woodley maçı öncesi dünya şampiyonu Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez karşı karşıya geldi.

Maça büyük favori olarak çıkan Amanda Serrano mücadeleye çok etkili başladı ve sadece ilk rauntta rakibine tam 37 yumruk attı.

10 raunt süren maç boyunca Amanda Serrano rakibi, Gutierrez'e tam 237 yumruk attı ve maçı kazanan taraf oldu.

237 yumruğa rağmen yere düşüp nakavt olmayan rakibini maç sonunda paylaştığı fotoğrafla kutlayan Serrano, 'Dans partnerim Gutierrez'e teşekkür ederim. Bir kere bile yere düşmedi' dedi.

Miriam Gutierrez'in maç öncesi ve sonrası fotoğraflarında Serrano'nun yumrukları sonrası yaşadığı değişim görenleri şaşkınlığa uğrattı. (Milliyet)

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