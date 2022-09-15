23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, yarı finalde Almanya'yı 63-56 mağlup ederek finale yükseldi. Millilerin rakibi Japonya olacak.

Tayland'a bağlı Phuket Adası'nda düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Almanya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 63-56'lık skorla yenen milliler, finale yükseldi. Ay-yıldızlıların finaldeki rakibi, diğer yarı final müsabakasında İspanya'yı 53-51 mağlup eden Japonya oldu.

Final karşılaşması yarın TSİ 11.30'da oynanacak.

MUAZ ERGEZEN: TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen yaptığı açıklamada, "Takımımıza güveniyoruz, gençlerimiz bizi gururlandırdı. Yarın inşallah maçı kazanıp ülkemize altın madalyayı getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HASAN BOZKURTER: İNŞALLAH ALTIN MADALYANIN SAHİBİ TÜRKİYE OLACAK

Tayland'da bulunan kafilenin başkanlığını yapan federasyon yönetim kurulu üyesi Hasan Bozkurter ise "Ülkemizin güzel haberlere ihtiyacı var, gençlerimiz de inşallah yarın bize bu güzel haberi verecekler. Onlarla gurur duyuyoruz ve yarınki maçta onlara güveniyoruz. İnşallah altın madalyanın sahibi Türkiye olacak" dedi.

DHA