23 Yaş Altı Karma Judo Takımımız, Avrupa Şampiyonu!

Münir Ertuğ, Çağla Serdar, Bayram Kandemir, Ayten Yeksan, Ömer Kemal Aydın, Hilal Öztürk, Hasret Bozkurt, Umalt Demirel, Habibe Afyonlu, Sıla Ersin ve Mustafa Koç’tan oluşan Milli Takım , ilk turu bay geçti. Çeyrek finalde Bosna Hersek’i, yarı finalde de Gürcistan’ı ve final karşılaşmasında Almanya’yı 4-1 yenen milliler, şampiyon olarak kürsüdeki yerini aldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milliler için tebrik mesajı yayınladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şunları söyledi:

“Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda 3’ü altın, 2’si gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Bizler için gurur kaynağı olan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”