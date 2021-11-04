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23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın Macaristan’da başlıyor

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın Macaristan’da başlayacak.

04 Kasım 2021, Perşembe 20:20 Son Güncelleme:
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23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın Macaristan’da başlıyor

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte yarın başlayacak şampiyonada, 6 kadın ve 8 erkek judocu madalya mücadelesi verecek. 

38 ülkeden 128 kadın ve 171 erkek judocunun kayıt yaptırdığı organizasyonda milli takımı şu sporcular temsil edecek:     

Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo), Zeliha Cinci (52 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (70 kilo), Kübranur Esir ve Hilal Öztürk ( 78 kilo)     

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Umalt Demirel ve Bayram Kandemir (73 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Furkan Güner ( 100 kilo).     

Milli judocuların müsabaka programı ise şöyle:     

5 Kasım Cuma     

Kadınlar: 52 kiloda Zeliha Cinci, 57 kiloda Hasret Bozkurt     

Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Umalt Demirel ve Bayram Kandemir.     

6 Kasım Cumartesi     

Kadınlar: 70 kiloda Minel Akdeniz, 78 kiloda Kübranur Esir ve Hilal Öztürk     

Erkekler, 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar, 100 kiloda Furkan Güner.     

7 Kasım Pazar     

Karma takımlar

ANKARA (AA)

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