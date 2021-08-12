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23 transfer yapan Gençlerbirliği, sezonu Eyüpspor maçıyla açıyor

Sezon öncesi kadrosunu 23 yeni isimle yenileyen Gençlerbirliği, TFF 1. Lig’de sezonun açılış maçında yarın Eyüpspor’u konuk edecek.

12 Ağustos 2021, Perşembe 18:08 Son Güncelleme:
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23 transfer yapan Gençlerbirliği, sezonu Eyüpspor maçıyla açıyor

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig’de sezonun açılış maçında yarın Eyüpspor’u konuk edecek. Gençlerbirliği-Eyüpspor karşılaşması Eryaman Stadyumu’nda yarın saat 20.30’da başlayacak.

Süper Lig ’e geçen sezon veda eden Gençlerbirliği, yeni başkanı Niyazi Akdaş ve teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde kadrosunu 23 yeni isimle büyük oranda yeniledi.

54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupasını, MKE Ankaragücü’ne penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak kazanan Gençlerbirliği, açılış maçında galip gelerek sezona da 3 puanla başlamayı hedefliyor. (AA)

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