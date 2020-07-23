Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 23 Temmuz'da açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 913 olduğunu belirten Bakan Koca, 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 4.446.374 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 223.315 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 5.563 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. covid19.saglik.gov.tr