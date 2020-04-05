Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlattı.

Bu kapsamda, aylar öncesinden hazırlık yapıldığına işaret eden Selçuk, "Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" açıklamasında bulundu.

23 NİSAN NEDİR? NEDEN KUTLANIR?

Bugün;egemenliğin meclisin açılmasıyla tek kişiden halk iradesine geçtiği gündür. Bugün Atatürk’ün çocuklara bayram olarak hediye ettiği özel bir bayram günüdür.23 Nisan, dünyada çocukların sahip olduğu tek bayramdır. UNESCO, 1979 yılını ‘Çocuk Yılı’ ilan edince, ülkemiz 23 Nisan bayramını dünya çocuklarıyla kutlamaya karar verdi. O yıl kutlamaya 6 ülke katıldı, ama 23 Nisan yıllar geçtikçe bütün dünya çocuklarının kutladığı uluslararası bir bayram haline geldi. Kaynak: 23 Nisan nedir? Neden kutlanır?

23 Nisan neden önemlidir?23 Nisan'ın Bayram olarak kutlanması ayrı bir önem, ayrı bir mana taşımaktadır. Herşeyden önce 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günün yıldönümüdür. 23 Nisan 1920’de Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. Atatürk, 23 Nisan 1924’te, 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. 5 yıl sonra da 23 Nisan 1929’da çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında “Çocuk Bayramı” olarak da kutlandı."Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünden yola çıkarak milletimiz kendi kaderini kendi eline alarak var olma yok olma mücadelesini egemenlik hakkını kendisi kullanarak kazanmıştır. 7 Düvele Türk Milleti kendi kendini yönetebilecek büyük bir millet olduğunu göstermiştir. 23 Nisan'ın kazandırdığı cumhuriyet ve istiklalimizi gelecek kuşaklara emanet etmiştir. ATATÜRK bu ulusal bayramımızı bu yüzden geleceği temsil eden çok sevdiği çocuklara emanet ederek ayrı bir anlam ayrı bir mana kazandırmıştır. Kaynak: 23 Nisan nedir? Neden kutlanır?

23 NİSAN NE ANLAMA GELİYOR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.

Atatürk diyor ki:

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”