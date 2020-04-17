23 Nisan Çocuk Koşusu evlerde!

Eker firması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olarak katılımcıların evlerinden canlı bağlanarak yarışacağı bir koşu düzenleyecek. Yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutlamak zorunda kalacak çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek

23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu’na, 81 ilden 6-12 yaş arası çocuklar katılabilecek. Organizasyon, katılımcıların ayrı evlerden canlı bağlanarak yarıştığı Türkiye’deki ilk koşu etkinliği olacak.