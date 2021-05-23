Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 710 olduğunu belirtilirken, 197 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 52.377.678 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 46.268 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 7.839 olarak açıklandı