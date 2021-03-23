Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1006 olduğunu belirtilirken, 138 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 36.768.437 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 30.316 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 26.182 olarak açıklandı