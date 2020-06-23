23 Haziran Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.268 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 27 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 190.165'e yükseldi, can kaybı ise 5.001 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.268 olduğunu belirten Bakan Koca, 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 3.062.635 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 190.165 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 5.001 olduğu kaydedildi.
Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.