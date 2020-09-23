Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.767 olduğunu belirten Bakan Koca, 72 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 9.608.370 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 308.069 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 7.711 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım