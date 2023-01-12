23 Elazığ FK’dan, ES Elazığspor’a tebrik

Transfer tahtasını 2 sezon sonra açan ve kadrosuna takviyeler yapacak olan Entegre Solar Elazığspor, şehre büyük mutluluk yaşattı. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Elazığ’ın bir diğer profesyonel takımı 23 Elazığ FK, ES Elazığspor'u tebrik etti.

Yapılan açıklamada, ''Elazığspor'umuzun geçen yıl olduğu gibi bu yıl da transfer tahtasının açılmasında büyük emek sarf eden başta Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığspor yönetim kurulunu tebrik eder, ikinci yarı için başarılar dileriz” denildi.(İHA)