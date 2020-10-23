Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.165 olduğunu belirten Bakan Koca, 74 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 12.992.246 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 357.693 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 9.658 olduğu kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sokağa çıkma yasağı getirmeyi düşünmüyoruz. Geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedarik ediliyor olduğunu, bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak için gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur. Türkiye'de yan etkisi az olan aşıyı uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz



