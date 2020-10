Milli Piyango'da yeni dönem devam ediyor. Yeni oyunlar ve artan ikramiyelerle kazanma şansınız daha da arttı. Şisal Şans, On Numara’nın 23 Ekim çekilişini saat 20:00’de gerçekleştirdi ve sonuçlar canlı yayında açıklandı. Milli Piyango Online tarafından yapılan ve büyük ikramiyenin 157.895,57 TL olarak belirlendiği On Numara'da şanslı numaralar 2 - 3 - 5 - 8 - 14 - 20 - 21 - 23 - 28 - 32 - 34 - 35 - 38 - 40 - 44 - 46 - 51 - 55 - 57 - 60 - 64 - 80 olarak belirlendi. 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye önümüzdeki çekilişe devretti.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Çekilişte 9 bilen 27 kişi 3.033,85 TL, 8 bilen 470 kişi 217,85 TL, 7 bilen 4.553 kişi 42,70 TL ve 6 bilen 26.423 kişi 7,75 TL, hiçbir numara bilemeyen 39.044 kişi ise 7,30 TL ikramiyeye hak kazandı.

On Numara nasıl ve nereden oynanır?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor.

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.