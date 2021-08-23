Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 18.857 olarak açıklandı, 232 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 282.528 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi.



