Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1217 olduğunu belirten Bakan Koca, 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 6.327.466 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 258.249 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 6.121 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.