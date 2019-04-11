224 maçlı Şampiyonlar Ligi!

Yıllardır konuşulan Şampiyonlar Ligi’ndeki format değişikliğinde hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. UEFA’nın amacı, kulüpler bazında dünyanın en çok ilgi çeken futbol turnuvası olan Devler Ligi’ni daha rekabetçi hale getirip, maç sayısını katlamak. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe, yeni formatın detaylarını okuyucularıyla paylaştı. Şu anda 8 grupta 4’er takım mücadele ediyor, ilk 2 sırayı alan takımlar üst tura çıkıyordu. Yeni formatta artık 4 grup olacak ancak gruplarda 8’er ekip yer alacak. Böylece Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda oynanan maç sayısı 96’dan 224’e yükselecek. Böylece yayın gelirleri de artacak.

Avrupa Ligi 2 geliyor

Gruplarda ilk 4’e giren takımlar üst tura çıkarken, 5. bitiren ekipler bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alma fırsatı yakalayacak. 6. ve 7. olan ekipler ise yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek. Format değişikliği sadece Devler Ligi’yle sınırlı kalmayacak. Avrupa Ligi’nde kaliteyi artırmak için takım sayısı 48’den 32’ye düşecek. Ayrıca ‘Avrupa Ligi 2’ adı altında yeni bir turnuvanın daha hayata geçirilmesi gündemde. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için vize almakta zorlanan takımların yer alacağı ‘Avrupa Ligi 2’yi kazanan ekip, bir sonraki sezon Avrupa Ligi’ne katılacak.