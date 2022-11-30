22 yaşındaki futbolcu Andres Balanta hayatını kaybetti

Kolombilya futbolunun acı günü. 22 yaşındaki Andres Balanta kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Balanta, Atletico Tucuman takımının Dünya Kupası nedeniyle verdiği aradan sonra ilk antrenmanında bir anda yere yığıldı.









Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç futbolcu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Andres Balanta yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Vefat haberi sonrasında Arjantin kulüpleri taziye mesajları yayınladı.







