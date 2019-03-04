Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi’nde tamamlayan milli takım, yarın şampiyonanın gerçekleştirileceği Vladikavkaz’a gidecek.

Şampiyonada Türkiye’yi kadınlar 48 kiloda Melek Yamak, 51 kiloda Hamide Yavuz, 54 kiloda Rabia Oruçoğlu, 57 kiloda Esra Yıldız, 60 kiloda Gizem En, 64 kiloda Ayşenur Yılmaz, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Esmanur Koç, 81 kiloda Tuğba Öz, 81 kiloda Sueda Şahin, erkekler 56 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Furkan Pank, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Yusuf Gökçek, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar ve 91 kiloda da Mücahit İlyas temsil edecek.