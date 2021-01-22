Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 734 olduğunu belirten Bakan Koca, 149 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 28.195.901 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 24.789 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 5.967 olarak açıklandı



