Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 835 olduğunu belirtilirken, 231 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 52.167.387 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 46.071 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 8.697 olarak açıklandı