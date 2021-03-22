Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 965 olduğunu belirtilirken, 102 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 36.355.374 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 30.061 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 20.428 olarak açıklandı