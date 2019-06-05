22 bin 330 sporcuyla dev organizasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ANALİG müsabakaları, 2003, 2004, 2005 doğumlu çocukların katılımıyla 81 ilde gerçekleştirilirken, 21 branşta 12 bin 277’si erkek, 10 bin 53’ü kız olmak üzere toplam 22 bin 330 sporcu mücadele etti.

ANALİG’in güreş, judo, masa tenisi, yüzme ve bocce yarışları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Samsun’un ev sahipliğinde düzenlendi. Final haftasında 52 ilden 970 sporcu mücadele etti. ANALİG’de takım ve sporcuların giderleri Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından karşılanırken, müsabakalar da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı spor tesislerinde gerçekleştirildi. Bakan Muharrem Kasapoğlu, “Yapılan tesisler, uygulanan projeler sayesinde anne ve babaların çocuklarını spora yönlendirme eğilimi arttı” dedi.