21 yaşındaki futbolcu, teknik direktör oldu

İzlanda futbolunda ilginç bir teknik direktörlük hikayesi yaşandı. 4. Lig ekiplerinden Einherji, 2. Lig takımı Fjölnir'den 21 yaşındaki Helgi Snaer Agnarsson'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Ancak turuncu-yeşilli kulüp genç oyuncuyu aynı zamanda takımın başına getirdi.

Helgi Snaer Agnarsson kiralık olarak transfer olduğu takımda teknik direktörlüğe getirilirken verdiği demeçte, ''Önümüzdeki yaz Einherji'yi çalıştıracağım ve burada oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Burası harika geçmişe sahip bir kulüp. Gelecek yazı unutulmaz kılmak için elimden geleni yapacağım'' şeklinde konuştu.







