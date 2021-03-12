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21 yaşındaki futbolcu, teknik direktör oldu

İzlanda 4. Lig ekiplerinden Einherji, 2. Lig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Helgi Snaer Agnarsson'u teknik direktörlüğe getirdi.

12 Mart 2021, Cuma 09:06 Son Güncelleme:
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21 yaşındaki futbolcu, teknik direktör oldu

İzlanda futbolunda ilginç bir teknik direktörlük hikayesi yaşandı. 4. Lig ekiplerinden Einherji, 2. Lig takımı Fjölnir'den 21 yaşındaki Helgi Snaer Agnarsson'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Ancak turuncu-yeşilli kulüp genç oyuncuyu aynı zamanda takımın başına getirdi.

Helgi Snaer Agnarsson kiralık olarak transfer olduğu takımda teknik direktörlüğe getirilirken verdiği demeçte, ''Önümüzdeki yaz Einherji'yi çalıştıracağım ve burada oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Burası harika geçmişe sahip bir kulüp. Gelecek yazı unutulmaz kılmak için elimden geleni yapacağım'' şeklinde konuştu.


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