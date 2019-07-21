Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2 finalinde İskoçya, İtalya'yı 4-1 yenerek şampiyon oldu.

Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla oynanan şampiyonanın son gününde 4 karşılaşma oynandı. Finalde İskoçya, İtalya'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İtalya'nın ikinci olduğu şampiyonanın üçüncülük maçında ise Galler, Ukrayna'yı 3-1 yendi. Günün diğer karşılaşmalarında Çekya-Polonya 2-2 berabere kalırken, Avusturya ise Türkiye'yi 5-4 mağlup etti.

Şampiyonada gol kralı ödülünü Ukranya'dan Anastasia Voievoda, en iyi kaleci ödülünü Galler'den Lauren Roberts ve en iyi oyuncu ödülünü de Ukrayna'dan Karyna Leonova aldı.

Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ve oyuncalara madalyalarını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ve Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak verdi.

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- Maçlardan detay

- Ödül töreni

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