Spor dünyasında 21 Şubat Cuma günü birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olacak. İşte 21 Şubat Cuma spor gündemi:

BASKETBOL MİLLİ TAKIMIMIZ HOLLANDA'YI BUGÜN ANKARA'DA KONUK EDECEK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında Ankara Spor Salonu’nda Hollanda ile karşı saat 20.00'de karşıya gelecek.

SÜPER LİG ’DE 23. HAFTANIN AÇILIŞ MAÇI BUGÜN OYNANACAK

20.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor / Sivas Yeni 4 Eylül

4- TFF 1. LİG ’DE 23. HAFTA MAÇLARINA BUGÜN START VERİLECEK

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor / Ankara Osmanlı

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor / Eskişehir

THY AVRUPA BASKETBOL LİGİ'NDE ANADOLU EFES, DEPLASMANDA B.MÜNİH'İN KONUĞU OLACAK

Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 25. haftasında lider Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Münih kentindeki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.

4 BÜYÜKLERİN BAŞKANLARI BİR ARAYA GELİYOR

14.00 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın davetiyle bir araya geliyor. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in de katılması bekleniyor.

GALATASARAY'IN DAVASINA DEVAM EDİLECEK

10:00 Galatasaray’ın davası Çağlayan’daki 14’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek

FENERBAHÇE, GLATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRECEK

11:30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR ÇALIŞIP, İSTANBUL'A GELECEK

15.00 Bordo mavili kulüp Beşiktaş mücadelesi için İstanbul’a geliyor

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRECEK

-Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlanacak

BASKETBOLDA GÜNÜN PROGRAMI

-Euroleague-

21:00 Kızılyıldız - CSKA Moskova

22:30 Bayern Münih - Anadolu Efes

22:30 Panathinaikos - Barcelona

23:00 Valencia BC - M.Tel Aviv

- Eurobasket Elemeler -

20:00 Türkiye - Hollanda

20:00 Hırvatistan - İsveç

20:00 Yunanistan - Bulgaristan

20:30 Letonya - Bosna-Hersek

21:00 Karadağ - Büyük Britanya

22:00 Almanya - Fransa

22:10 Çekya - Danimarka

22:30 Belçika - Litvanya

VOLEYBOLDA AXA SİGORTA EFELER LİGİ ’NİN 19. HAFTASININ İLK MAÇI BUGÜN YAPILACAK

17.30 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta / Ankara

SÜPER LİGDE 23. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

TFF 1. LİGDE 23. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI

21 Şubat Cuma Yarın:

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor: Hakan Ceylan

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman

19.00 Adana Demirspor-Altınordu: Yasin Kol

23 Şubat Pazar:

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.30 Altay-Adanaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Boluspor: Ramazan Keleş

(DHA ÖZEL) MİLLİ BASKETBOLCU DOĞUŞ BALBAY: ŞÖLEN ŞEKLİNDE BİR GALİBİYET ALIRIZ

"Sert bir maç olacak"

"Tribünler bize ekstra güç veriyor"

"Shane Larkin Türk basketboluna değer katacak"

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YARININ PROGRAMI

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BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

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THY AVRUPA BASKETBOL LİGİ 25.HAFTA MAÇ PROGRAMI

21 Şubat Cuma:

22.30 Bayern Münih - Anadolu Efes / Almanya Münih

THY AVRUPA BASKETBOL LİGİ 26.HAFTA MAÇ PROGRAMI

27 Şubat Perşembe:

22.00 Alba Berlin - Anadolu Efes / Almanya Berlin

28 Şubat Cuma:

23.00 Valencia Basket - Fenerbahçe Beko / İspanya Valencia

FIBA 2021 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

21 Şubat Cuma:

Türkiye - Hollanda / Ankara

24 Şubat Pazartesi:

İsveç - Türkiye / İsveç

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 19.HAFTA MAÇ PROGRAMI

22 Şubat Cumartesi:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor (Ahmet Cömert)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Kocaeli Atatürk)

23 Şubat Pazar:

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Metro Enerji)

25 Şubat Salı:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş TRC İnşaat (Ankara)

Türkiye Basketbol 1. Ligi 20.HAFTA MAÇ PROGRAMI

21 Şubat Cuma:

16.30 Anadolu Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

22 Şubat Cumartesi:

16.00 Mamak Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Samsunspor (Gemlik)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fethiye Gençlik (Fethiye Beşkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Bornova Belediyespor (90. Yıl)

19.00 Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

23 Şubat Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-1881 Düzce Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

16.00 Petkimspor-Konyaspor (ENKA)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 22.HAFTA MAÇ PROGRAMI

21 Şubat Cuma:

18.00 Bayraklı Belediyespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Bursa Büyükşehir-Urla Belediyespor (Yıldırım Şahin Başol)

14.00 Yalova VİP-Nesibe Aydın (90. Yıl)

14.00 Antalya 07 Basketbol-İstanbul Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.00 Emlak Konut-Mardin Büyükşehir Başak (Complex İstanbul)

23 Şubat Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Bosna 34 (Mersin Üniversitesi)

14.00 BOTAŞ Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor (Ankara DSİ Etlik)

16.00 1881 Düzce Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Kalıcı Konutlar Merkez)

BASKETBOLDA KADINLAR TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI ADANA’DA OYNANACAK

Çeyrek finaller:

3 Mart Salı:

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol

20.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi

4 Mart Çarşamba:

17.30 Galatasaray-İzmit Belediyespor

20.30 OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat

Yarı finaller:

5 Mart Perşembe:

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri galibi / Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi galibi

20.30 Galatasaray-İzmit Belediyespor galibi / OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat galibi

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VOLEYBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

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VOLEYBOL ERKEKLER CEV KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

26 Şubat Çarşamba

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arkasspor / Burhan Felek

4 Mart Çarşamba

19.00 Arkasspor - Galatasaray HDI Sigorta / İzmir Atatürk

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HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

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TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ

5 Mayıs Salı:

00.00 ........... - ............../Atatürk Olimpiyat Stadı

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FUTBOLDA HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

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SÜPER LİG 22.HAFTA MAÇ PROGRAMI

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

TFF 1. LİG 22. HAFTA MAÇ PROGRAMI

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

18 Şubat Salı:

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)

Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

25 Şubat Salı:

Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

26 Şubat Çarşamba:

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

AVRUPA LİGİ SON 32 TURU İLK MAÇ PROGRAMI

20 Şubat perşembe

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)

20.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)

20.55 Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)

20.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir

23.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)

23.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)

SÜPER LİG 23. hafta MAÇ PROGRAMI

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

TFF 23. hafta MAÇ PROGRAMI

21 Şubat Cuma:

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Stat henüz açıklanmadı)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)

16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

23 Şubat Pazar:

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Altay-Adanaspor (Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

SÜPER LİG ERTELEME MAÇLARININ PROGRAMI

11 Mart Çarşamba

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor / Yeni Malatya Stadı

17 Mart Salı

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor / Göztepe Gürsel Aksel Stadı

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TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KUPASI MAÇ PROGRAMI

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EURO 2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

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EURO 2020’DE TÜRKİYE’NİN MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

A GRUBU

12 Haziran 2020 Cuma

22.00 İtalya - Türkiye / Roma Olimpiyat Stadı

17 Haziran 2020 Çarşamba:

19.009 Türkiye - Galler / Bakü Olimpiyat Stadı

21 Haziran 2020 Pazar:

19.99 Türkiye - İsviçre / Bakü Olimpiyat Stadı

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SÜPER LİG 2. YARI FİKSTÜRÜ

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SÜPER LİG 23. hafta MAÇ PROGRAMI

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

SÜPER LİG 24. hafta MAÇ PROGRAMI

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

SÜPER LİG 25. hafta MAÇ PROGRAMI

6 Mart Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

7 Mart Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

17.00 Gazintep FK-Trabzonspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

8 Mart Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Eryaman)

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TFF 1. LİG 2. YARI FİKSTÜRÜ

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TFF 23. hafta MAÇ PROGRAMI

21 Şubat Cuma:

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Stat henüz açıklanmadı)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)

16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

23 Şubat Pazar:

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Altay-Adanaspor (Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

TFF 24. hafta MAÇ PROGRAMI

25 Şubat Salı:

14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor (Vefa)

26 Şubat Çarşamba:

16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aziz Kocaoğlu)

16.30 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

27 Şubat Perşembe

14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir)

TFF 25. hafta MAÇ PROGRAMI

29 Şubat Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)

16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Mart Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor (Kazım Karabekir)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye)

16.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Altınordu (Aziz Kocaoğlu)

2 Mart Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

19.00 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)

26. hafta HAFTA MAÇ PROGRAMI

6 Mart Cuma:

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)

7 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Aziz Kocaoğlu)

TFF 27. hafta MAÇ PROGRAMI

10 Mart Salı:

14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Kazım Karabekir)

16.30 Altay-Hatayspor (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

11 Mart Çarşamba:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)

16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)

19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

12 Mart Perşembe:

19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

TFF 28. hafta MAÇ PROGRAMI

14 Mart Cumartesi:

16.30 Fatih Karagümrük-Altay (Vefa)

19.00 Bursaspor-Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazar:

14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)

16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

19.00 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)

19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

16 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)