Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 743 olduğunu belirten Bakan Koca, 153 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 28.032.559 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 24.640 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 6.289 olarak açıklandı



