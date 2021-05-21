Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 846 olduğunu belirtilirken, 214 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 51.950.729 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 45.840 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 9.528 olarak açıklandı