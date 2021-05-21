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21 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 846 coronavirüs hastası tespit edildiği, 214 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 45.840 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 9.528 olarak açıklandı

21 Mayıs 2021, Cuma 19:52 Son Güncelleme:
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21 Mayıs koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları

Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 846 olduğunu belirtilirken, 214 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 51.950.729 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 45.840 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 9.528 olarak açıklandı 

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