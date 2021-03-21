21 Mart Pazar maçlar hangi kanalda, saat kaçta?
21 Mart Pazar maçlar hangi kanalda, saat kaçta? 21 Mart Pazar günü birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İtalya, İskoçya, İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve Portekiz Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar, maçların saatleri ve yayınlanacak kanallarla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
21 Mart Pazar günü birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İtalya, İskoçya, İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve Portekiz Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar, maçların saatleri ve yayınlanacak kanallarla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
21 Mart Pazar maçlar hangi kanalda, saat kaçta?
14.30: Verona-Atalanta Bein 3
15.00: Celtic-G.Rangers Tivibu S
16.00: Getafe-Elche Spor Smart
16.30: Chelsea-Sheffield Tivibu S3
17.00: Udinese-Lazio Bein 3
17.00: Juventus-Benevento Bein 4
17.30: H.Berlin-B.LeverkusenS Sport 2
18.00: West Ham-Arsenal S Sport
18.15: Villarreal-Cadiz Spor Smart
18.15: Valencia-Granada Spor Smart
19.05: Lille-Nimes Bein 4
20.00: Fiorentina-Milan Bein 3
20.00: Leicester-M.United Tivibu S3
20.30: A.Madrid-Alaves Spor Smart
22.00: Ajax-Den Haag Tivibu S4
22.30: Aston Villa-Tottenham S Sport
22.45: Roma-Napoli Bein 3
23.00: Lyon-PSG Bein 4
23.00: R.Sociedad-Barcelona Bein 4
23.00: Braga-Benfica SSport 2