21 Mart Pazar günü birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İtalya, İskoçya, İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve Portekiz Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar, maçların saatleri ve yayınlanacak kanallarla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

21 Mart Pazar maçlar hangi kanalda, saat kaçta?

14.30: Verona-Atalanta Bein 3

15.00: Celtic-G.Rangers Tivibu S

16.00: Getafe-Elche Spor Smart

16.30: Chelsea-Sheffield Tivibu S3

17.00: Udinese-Lazio Bein 3

17.00: Juventus-Benevento Bein 4

17.30: H.Berlin-B.LeverkusenS Sport 2

18.00: West Ham-Arsenal S Sport

18.15: Villarreal-Cadiz Spor Smart

18.15: Valencia-Granada Spor Smart

19.05: Lille-Nimes Bein 4

20.00: Fiorentina-Milan Bein 3

20.00: Leicester-M.United Tivibu S3

20.30: A.Madrid-Alaves Spor Smart

22.00: Ajax-Den Haag Tivibu S4

22.30: Aston Villa-Tottenham S Sport

22.45: Roma-Napoli Bein 3

23.00: Lyon-PSG Bein 4

23.00: R.Sociedad-Barcelona Bein 4

23.00: Braga-Benfica SSport 2