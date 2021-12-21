Liglerde heyecan hafta arası programıyla sürerken İddaa oynayanlara rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. İşte Can Tongo'nun 21-22 Aralık Fanatik İddaa tahminleri:

Antalyaspor – Kasımpaşa | Gol Var - 1.67

Antalya, Nuri Şahin önderliğinde beğendiğim bir yapı. Bu karşılaşmada ligin dibinde yer alan Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacaklar. İç sahada favorim Antalya olsa da, KG Var bahsini daha sağlıklı buluyorum.

Başakşehir – Giresunspor | Ev 1.5 üstü - 1.69

Başakşehir’in bu sezon Emre Belözoğlu sonrasında yakaladığı çıkış son derece takdir edilesi. Giresun ise son iki maçını da kaybetse de kadrosuna göre değerli işlere imza atıyor. Başakşehir bu maçta en az 2 gol bulacaktır.

Udinese – Salernitana | 1 - 1.34

Udinese son maçında deplasmanda Cagliari’yi 4-0 mağlup etmeyi başardı. Bu maç sonrasında çok zor iki maçı olan Udinese’nin, Salernitana önünde büyük favori olduğu kanaatindeyim. Maç sonucu 1 kuponlara yazılır.

Genoa – Atalanta | 2 - 1.37

Genoa bu yıl 18 maç sonunda yalnızca 10 puan toplayabildi ve ligin de 18. sırasında yer alıyor. Rakip Atalanta ise Roma önünde şok bir skorla mağlup oldu. Bu maçla telafi ederler.

Adana Demirspor – Galatasaray | Dep 1.5 üstü - 1.90

Adana Demir, Giresun ve Alanya engellerini 6 puanla geçerek kendini üst sıralara atmayı başardı. Galatasaray ise lig yarışında gerilerde kaldı. Bu maç gollü geçmeye aday. Galatasaray en az 2 gol bulur.

Altay – Trabzonspor | İY 1.5 altı - 1.40

Altay son dönemde gollü maçlara imza atsa da, uzun zamandır ligde kazanamıyor. Bu maçta rakipleri uzak ara lider Trabzon olacak. Buna rağmen ben ilk yarı savunmaların sağlam durmasını bekliyorum.

Sassuolo – Bologna | Gol Var - 1.50

Sassuolo son maçta Fiorentina önünde ilk yarı Andrea Consigli’nin harika performansı sayesinde beraberliği elde etmeyi başarmıştı. Bu maçın da son derece keyifli geçmesini bekliyorum. Gol Var mantıklı.

Fatih Karagümrük – Fenerbahçe | Gol Var - 1.63

Karagümrük, Volkan Demirel ile ilk maçını kazanmayı başardı. Bu maçta Volkan Demirel, Fenerbahçe karşısında ilk iç saha maçına çıkacak. Taraf bahsi biraz riskli, KG Var ideal.

Hellas Verona – Fiorentina | Üst - 1.59

Hellas Verona son maçında Torino’ya 1-0 kaybetti. Fiorentina ise güzel futbol oynadığı maçta Sassuolo karşısında 2-2’ye razı oldu. Fiorentina’yı çok beğeniyorum. Bu maçta 2.5 olan gol barajı aşılır.

Gaziantep FK – Alanyaspor | ÇŞ 02 - 1.39

Gaziantep, Kayserispor deplasmanından 1 puan almasını bildi. Alanya ise Adana Demir karşısında şok bir mağlubiyet yaşadı. Alanya’nın bu maçta toparlanmasını bekliyorum. Kaybetmeleri benim adıma sürpriz olur.

Roma – Sampdoria | Üst - 1.48

Roma, Atalanta’yı 4 golle geçerek moral depoladı. İtalya Serie A’nın zirve yarışında uzak kalmış olsa da, Sampdoria önünde kazanarak tırmanışı sürdürmek isteyeceklerdir. Yine de 2.5 üst bahsi, Roma galibiyetine göre daha banko.

Napoli – Spezia | İY 1 - 1.56

Napoli bu yıl çok beğendiğim bir takım. Avrupa Ligi’nde Leicester karşısında kazandıkları maçla da ne kadar iyi bir takım olduklarını herkese gösterdiler. Spezia’yı devirirler.