İstanbul yarışlarında ise TJK Sanal Bayi'den yatırmış olduğu 207,36 TL'lik kuponla doğru bilen 1 talihli yarışsever ise dağıtılacak tutar olan 1.750.469,35 TL ikramiyenin tek başına sahibi oldu.





TJK sanal bayiden yatırılan kuponda 2. ayak ve son ayak tek atla geçilirken oynanan oyun şöyle:









1,2,3,5,6,7,11,12 / 1 / 2,4,5,8,10,11,13,14 / 1,2,3,4,5,7 / 1,3,4,5,6,7,9,11,12 / 4









İSTANBUL'DA 7'Lİ GANYAN 3. KEZ DEVRETTİ









Bu arada 25 Eylül Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen yarışlarda, 7'li Ganyan'ı bilen çıkmadığından 517.906,65 TL ikramiye 28 Eylül Çarşamba İstanbul yarışlarına devretti. Bu 7'li ganyanda 3. devir.









Uğur Demirkırdı, İstanbul-DHA