2032 Olimpiyatları için aday şehir olarak Seul belirlendi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi (KSOC), 2032 Yaz Olimpiyatları'nın Kuzey Kore'den bir şehirle ortak organizasyonu için Seul'u aday şehir olarak belirlediğini duyurdu.

KSOC'un genel kurul toplantısında yapılan oylamada 49 komite üyesinin 34'ünün oyunu kazanan Seul, diğer aday şehir Busan'ı geride bırakarak Güney Kore adına ev sahibi adayı olmaya hak kazandı.

Güney Kore ve Kuzey Kore, geçen yıl barışa yönelik spor diplomasisi kapsamında 2032 Olimpiyat Oyunları'na ortak ev sahipliği için adaylık başvurusu yapma kararı almıştı.

Kuzey Kore ise henüz kendi adayını belirlemedi, ancak altyapısının uygun olması bakımından başkent Pyongyang'ın aday şehir seçilmesi bekleniyor.

İki ülke ortak adaylık için niyet mektubunu cuma günü Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) sunacak.

Emre Aytekin - ANKARA (AA)